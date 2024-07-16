رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات الفحص المجاني الشامل لمرضى متلازمة داون

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جانباً من فعاليات يوم الفحص المجاني الشامل لمرضى متلازمة داون، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفى الجامعي القديم، بحضور جمع كبير من الأطفال المرضى وذويهم.

وأعرب "النعماني"، عن سعادته بلقاء الأطفال مرضى "متلازمة داون" وتبادل الحوار معهم ومع ذويهم، مؤكداً تضافر كل الجهود داخل المستشفى الجامعي، لتوفير أفضل السبل العلاجية والرعاية الصحية الكاملة الخاصة بهذه الفئة من الأطفال.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن المستشفى الجامعي يتردد عليها أسبوعياً 40 طفلا مصابا بمتلازمة داون لتلقي الخدمات العلاجية والرعاية الصحية، حيث يتم متابعة حالاتهم بوحدة أمراض الوراثة، ووحدة أمراض القلب، ووحدة الأمراض العصبية بقسم الأطفال، ووحدة التخاطب بقسم الأنف، والأذن، والحنجرة.

من جانبه أكد الدكتور الشاذلي صالح موسي، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمّيه البيئة، أنه تم تنظيم تلك الفعالية إيماناً بأهمية ودور كلية الطب البشري في خدمة المجتمع، ودور المستشفى الجامعي في تقديم الخدمات الطبيه والعلاجية للمرضى.

وقال الدكتور عبد الرحيم صادق عبد ربه رئيس قسم الأطفال والمشرف، على اليوم أنه شارك به أعضاء هيئة تدريس بأقسام طب الأطفال، والتخاطب، والانف والاذن ، وقسم الروماتيزم والتأهيل، والقلب، والاعصاب وقسم العظام، حيث تم مناظره ١٠ أطفال من الأطفال المصابين بمتلازمه داون، وتم إجراء الفحص الشامل المتعدد لهم من كل الأقسام المشاركة.

وأضافت الدكتورة أحلام عبد السلام مدير وحدة التخاطب ومنسق اليوم، ان اليوم تضمن أيضاً جانب ترفيهي للاطفال لادخال البهجة والسرور على قلوبهم، حيث تضمن توزيع الهدايا والألعاب والوجبات الغذائية علي الأطفال، حيث استمرت فعاليات اليوم من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعه الثالثه عصراً.

وقدم أولياء أمور ألأطفال الشكر للدكتور حسان النعماني على دعمه اللامحدود، وما يقدمه المستشفى الجامعي من خدمات متميزة.