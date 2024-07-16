كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك إحساس بارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بسبب نسب الرطوبة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إن ارتفاع الحرارة ناتج عن التأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي المصحوب بكتل هوائية حارة.

ولفتت إلى أن امتداد منخفض الهند الموسمي سيؤثر علينا من خلال زيادة سطوع أشعة الشمس والرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة.

وأكدت أن هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي لزيادة سطوع أشعة الشمس، حيث إن هناك زيادى درجات الحرارة بمعدل درجتين عن المعدلات الطبيعية.

وقالت إن موجة الحرارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل وتبدأ بداية من الغد، مضيفة أن درجة الحرارة المحسوسة غدًا تصل إلى 40 مئوية في القاهرة، المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون الرطوبة مرتفعة وتصل الحرارة لـ34 درجة.

واختتمت أن درجة الحرارة تصل إلى 45 درجة في الظل في الأقصر وأسوان ومع انخفاض الرطوبة في الجنوب يكون الإحساس بدرجات أعلى بمعدل درجة أو اثنين فقط.