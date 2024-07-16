علماء روس يطورون جهازا للكشف المبكر عن أمراض القلب

طور علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية في روسيا نموذجا أوليا لجهاز لتشخيص قصور القلب، والكشف عن المرض في وقت مبكر.

ووفقا للعلماء، فإن الكشف في الوقت المناسب عن متلازمة قصور القلب المزمن يجعل من الممكن وصف العلاج المناسب في المراحل المبكرة من تطوره، وبالتالي تقليل العواقب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية وتعويضها.

وأوضحوا أن الجهاز يعمل الذي تم تطويره على مراقبة العلامات الرئيسية لأمراض القلب، وبالتالي سيخفف العبء على العاملين في المجال الطبي، ويقلل الوقت الذي يقضيه المرضى في طوابير الانتظار في العيادات، ويقلل وقت انتظار نتائج الاختبار، كما يعمل على أخذ الوزن تلقائيا في عملية معالجة البيانات، مما سيجعل التشخيص أكثر فعالية.

وسيتمكن الجهاز من إجراء تحليل أولي للبيانات التي تم الحصول عليها، بالإضافة إلى تقييم ديناميكيات حالة المريض بعد عدة اختبارات، مما سيسمح إذا لزم الأمر، بالوصف والتعديل في الوقت المناسب.

وأوضح العلماء أنه بعد الانتهاء من تطوير الجهاز، والحصول على التصاريح المناسبة، يمكن استخدامه في الممارسة السريرية على نطاق واسع.