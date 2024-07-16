كوريا الجنوبية: رئيس الوزراء يشدد على الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة

دعا رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية، هان داك سو، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات شاملة للحد من الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بشكل مستمر.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان صحفي أصدره مكتب رئيس الحكومة، إن هان أصدر تعليماته للوزارات المعنية والحكومات المحلية بتشديد مراقبة المنازل الواقعة في المناطق الجبلية ذات الكثافات السكانية المنخفضة، وإجلاء السكان بشكل فوري عند ظهور أدنى علامة لوجود خطر.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الرسمية اليوم بأن أمطارا غزيرة بلغ منسوبها 5ر103 ملليمترا في الساعة هطلت على أجزاء من إقليم ساوث جولا طوال الليل.

وأشار هان إلى أنه يتوقع هطول أمطار على المناطق الوسطى، يصل منسوبها إلى 70 ملليمترا في الساعة اعتبارا من مساء اليوم، وأصدر تعليماته للمسؤولين بفتح بوابات السدود عند الضرورة مع تبادل المعلومات المتعلقة بذلك على الفور لمنع الأضرار التي قد تلحق بمناطق المصب.