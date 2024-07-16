صربيا تمهد الطريق للتوسع في إنتاج الليثيوم

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على الرغم من احتجاج دعاة حماية البيئة لسنوات، تمهد حكومة صربيا الطريق لتعدين الليثيوم في منطقة جادار في غرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصربية "تانيوج" اليوم الثلاثاء.

ويتردد أن واحدة من أكبر الاحتياطيات في أوروبا من هذه المادة الخام النادرة في العالم لمادة "الليثيوم" المهمة لصناعة السيارات الكهربائية توجد بالقرب من بلدة "لوزنيتشا ".

وبمرسوم جديد، استجابت بلجراد إلى حكم من المحكمة الدستورية الصربية قبل أيام قليلة.

واعتبر حكم المحكمة، أن إلغاء إجراء التخطيط الإقليمي لمشروع تعدين الليثيوم بواسطة شركة "ريو تينتو" البريطانية الأسترالية كان غير قانوني.

وتعتزم الشركة البريطانية الأسترالية استخراج نحو 3ر2 مليون طن من كربونات الليثيوم في منجم وادي جادار غربى صربيا اعتبارا من عام 2027.