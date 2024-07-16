صندوق النقد يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي

إبقاء صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% للعام 2024 ليرتفع إلى 3.3% خلال العام المقبل وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم.

ووفقا لتقرير حذر الصندوق من احتمالية أن تتجه البنوك المركزية لرفع معدلات الفائدة مع تصاعد حدة التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات.

وأضاف التقرير، أن التفاوت في زخم النشاط الاقتصادي أدى إلى تضييق التفاوت الناتج بين الاقتصادات إلى حد ما، موضحا أن التضخم في أسعار الخدمات أصبح عقبة في تحقيق تراجع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى اتخاذ موقف أكثر تحفظا بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية مقارنة بمواقفها السابقة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وأدت تلك التطورات اتجاه أسعار الفائدة إلى تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل عملات الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى منذ أبريل.

فقد شهد الين الياباني ضغوط انخفاض مستمرة مقابل الدولار خلال هذه الفترة، اتسمت بتحركات مفرطة في العملة وتدخلات السوق اللاحقة من قبل السلطات اليابانية.