تراجع أرباح بنك أوف أمريكا في الربع الثاني وزيادة الإيرادات

أفاد بنك أوف أمريكا بأن صافي الدخل المنسوب للمساهمين العاديين خلال الربع الثاني تراجع إلى 58ر6 مليار دولار من 10ر7 مليار دولار في العام الماضي.

كما تراجع ربح السهم إلى 83ر0 دولارا من 88ر0 دولارا في العام السابق.

وارتفع إجمالي الإيرادات، بعد خصم نفقات الفائدة، بنسبة 1% إلى 38ر25 مليار دولار من 20ر25 مليار دولار في الربع السابق من العام الماضي.

وتوقعت وول ستريت إيرادات قدرها 22ر25 مليار دولار للربع.

وانخفض صافي دخل الفائدة ، وهو الفرق بين ما يحصل عليه البنك من القروض والأوراق المالية وما يدفعه للمودعين، بنسبة 3% عن العام الماضي إلى 7ر13 مليار دولار ، في حين تحسن الدخل من غير الفوائد بنسبة 6٪ عن العام الماضي ليصل إلى 68ر11 مليار دولار.

وارتفعت النفقات غير المتعلقة بالفوائد بنسبة 2% لتصل إلى 3ر16 مليار دولار عن العام الماضي.