محافظ الجيزة يبحث مع الغرف التجارية سبل إنشاء أسواق حضارية جديدة متكاملة الخدمات

قال عادل النجار ، محافظ الجيزة ، إن المحافظة تسعي لإنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات فى الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة والحد من مخالفات الباعه الجائلين والتعديات علي الأرصفة والطرق العامة .

وناقش خلال لقائه مع وفد من الغرفة التجارية بالجيزة سبل دعم المحافظة للتجار وحل مشاكلهم، وأكد الوفد علي دعمه للمحافظ في القرارات التي سيتم إتخاذها في الفترة القليلة المقبلة، ودعم الوفد إنشاء معارض دائمة خاصة بالمحافظة خارج "الجيزة"، بسبب قلة الأراضي المتاحة داخل المدينة.

واستهدف اللقاء في المقام الأول الإطلاع علي رؤية المحافظ في الفترة المقبلة، فيما أكد المحافظ علي ثقتة بجموع التجار بالمحافظة، ورغبتهم في تنفيذ سياسة الدولة ودعم رؤيتها في مختلف المجالات.



واستمع المحافظ لكافة الرؤي والطروحات التي عرضها الوفد، مؤكداً علي ثقتة بمجتمع التجار بالمحافظة، وقدرتة علي تحقيق التكامل بالشكل المطلوب مع رؤية المحافظة في الفترة القليلة المقبلة، فيما أتفق الطرفان علي عقد لقاءات آخري لمناقشة الأمور المستجدة والتي تصب في صالح الدولة والمواطن.