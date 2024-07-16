11 شهيدا في غارة إسرائيلية منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خان يونس

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ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة، بعدما استهدفت اليوم الثلاثاء، منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس المصنفة إسرائيليًا كـ«مناطق آمنة».

وأشارت وكالة «شهاب» الفلسطينية، إلى سقوط 11 شهيداً وعشرات المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خان يونس.

#عاجل | 11 شهيدًا وعشرات المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خان يونس. pic.twitter.com/U75sZX1nQ3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 16, 2024

مشاهد لنقل شهداء بعد قصف الاحتلال شارع العطار غرب خانيونس pic.twitter.com/FKJrbUOSes — قناة القدس (@livequds) July 16, 2024

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ284 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 49 شهيدًا و69 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفًا و713 شهيدًا، و89 ألفًا و166 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.