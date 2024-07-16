تضامن مطروح: المحافظة تشارك بـ4 باكيات في معرض ديارنا على هامش مهرجان العلمين

استعرضت الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، استعدادات المحافظة للمشاركة في معرض ديارنا بالعلمين، والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 15 أغسطس المقبل، وذلك من خلال مشاركة أبناء مطروح بعدد 4 باكيات بالمعرض، حيث أكد محافظ مطروح أهمية الاستعداد الجيد والظهور اللائق بالمحافظة، مع تقديم كل أوجه الدعم والتيسير على المشاركين من أبناء مطروح.

وأوضح المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، أن محافظة مطروح شاركت من خلال ثلاثة عارضين في معرض كنوز مصرية بالممشى السياحى بالغردقة، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى ومحافظة البحر الأحمر، وضم 40 عارضا وعارضة من الحرفيين والفنانين المبدعين في مجال الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة؛ بهدف فتح أسواق جديدة لأبناء هذه المحافظات في أشهر الأسواق السياحية في مصر وإتاحة الفرصة لهم للبيع المباشر أو التعاقدات.

وأشار إلى أن هذا المعرض يأتي ضمن أنشطة مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات الإنتاجية"، مع تنوع المعروضات من أشغال الإبرة والتطريز اليدوي، المفروشات، منتجات النخيل، الفركة، التلي، الفخار، الأعمال الزجاجية، المنتجات النحاسية والجلود، الألباستر، الإكسسوارات وغيرها من الحرف والمنتجات المميزة.

ولفت إلى أن كل المنتجات تم تصنيعها بأيادى مصرية، من خلال أصحاب وصاحبات الحرف اليدوية والتراثية من التجمعات الإنتاجية التي تشتهر بها مصر بمحافظات "شمال، جنوب سيناء، مطروح، أسوان، الفيوم، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن المعرض يستهدف البيع المباشر للجمهور من زوار مدينة الغردقة السياحية، بالإضافة إلى الترويج للتجمعات الإنتاجية والمنتجات الحرفية المصرية سياحيا.