ميركل تبلغ السبعين ومعظم الألمان يشعرون بتدهور الأحوال منذ رحيلها عن المستشارية في 2021

يشعر معظم الألمان بأن أحوال بلادهم صارت أسوأ منذ رحيل المستشارة المحافظة السابقة أنجيلا ميركل عن المنصب، حسبما أفاد استطلاع رأي جديد أجرته شركة أبحاث الرأي "يو جوف".

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 61٪ من المشاركين أن الأوضاع ساءت منذ تركت ميركل مضمار السياسة في ديسمبر 2021، فيما يرى 25٪ أن الأمور لا تزال على وضعها تقريبا.

وقالت الشركة الدولية، ومقرها المملكة المتحدة، إن 2030 شخصا شاركوا في الاستطلاع الذي تم عبر شبكة الإنترنت، خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 3 يوليو.

وتم اختيار العينة لتعكس معايير السكان مثل العمر والجنس والدين وسلوك التصويت والتعليم والاهتمامات السياسية، ومن ثم فإنها مثلت الناخبين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.

وكشف الاستطلاع أن من يرون تراجعا في الأوضاع يعزون ذلك، إلى حد كبير بشكل جزئي، إلى الدور الذي لعبته حكومة يسار الوسط الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب التي يقودها المستشار أولاف شولتس.

وبشكل محدد، يعزو 28٪ من المشاركين ذلك إلى "الحكومة السيئة" بقيادة شولتس، و 15٪ إلى عوامل خارجية.

ويرى أكثر من نصف المشاركين أن كلا العاملين كان لهما دور في ذلك التدهور.

يشار إلى أن ميركل، التي تولت منصب المستشارية عام 2005 وشغلته طيلة 16 عاما، تحتفل غدا الأربعاء بعيد ميلادها السبعين.

وكانت أول امرأة تتولى المستشارية في ألمانيا.