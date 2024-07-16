اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات جراء تضررها في المعارك الضارية التي خاضها جنوده في قطاع غرة.

وأفادت قناة "اي 24" الإسرائيلية، بأن هناك "التماسا قُدّم للمحكمة العليا بخصوص خدمة النساء في المواقع القتالية"، مشيرة إلى أن الجيش رد بأنه من غير الممكن تدريب النساء على الدبابات في الوقت الحالي، بسبب عواقب الحرب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "خلال الحرب، تضررت العديد من الدبابات، والتي تم تعطيلها في هذه المرحلة ولا تستخدم للقتال أو التدريب، ومن غير المتوقع أن يتم إدخال دبابات جديدة إلى الجهاز قريبًا"، مؤكدا أن "عدد الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعات ليس كافيا سواء للمجهود الحربي أو لإجراء التجربة في نفس الوقت".

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره على غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني.