جيه بي بنك يطرح أول سندات بعد إعلان نتائج الربع الثاني

أصبح بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس الأول بين البنوك الستة الأمريكية الكبرى الذي يطرح سندات بعد إعلان نتائج الربع الثاني من العام الحالي، ليفتح الباب أمام موجة كبيرة متوقعة من طروحات السندات في السوق الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن أكبر بنك في الولايات المتحدة سيبيع السندات على 4 شرائح تقريبا، حيث ستكون الشريحة الأطول بأجل 11 عاما وبعائد قد يصل إلى 35ر1 نقطة مئوية فوق سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية.

يأتي طرح هذه السندات بعد إعلان بنك جيه.بي مورجان تشيس تحقيق أرباح قياسية خلال الربع الثاني حيث حقق المصرفيين الاستثماريين ووسطاء الأوراق المالية نتائج فاقت التوقعات وحقق البنك مكاسب بمليارات الدولارات من خلال تداول سهم شركة بطاقات الدفع الإلكتروني فيزا.

وتتوقع بلومبرج أن تقترض البنوك الأمريكية الكبرى أكثر من المعتاد بعد أن حققت أرباحا قوية خلال الربع الثاني، مع الرغبة في الاستفادة من انخفاض أسعار العائد، واستباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل والتي قد تسبب فوضى في أسواق المال.

ويتوقع كابر كابريهان محلل اسوق الائتمان في جيه.بي مورجان طرح البنوك الأمريكية الستة الكبرى سندات بما يتراوح بين 21 و24 مليار دولار خلال الشهر الحالي، في حين كان متوسط قيمة طروحاتها خلال هذا الشهر طوال السنوات العشر الماضية حوالي 17 مليار دولار شهريا.

من ناحيته يعتزم بنك باركليز البريطاني بيع سندات بقيمة 30 مليار دولار تقريبا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع توقع طرح الجزء الأكبر منها خلال الشهر الحالي.