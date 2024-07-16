سلاح الجو الألماني يتدرب لأول مرة على راجمات صواريخ هيمارس الأمريكية

في مناورة عسكرية كبيرة في ولاية ألاسكا الأمريكية، أجرى سلاح الجو الألماني لأول مرة تدريبا باستخدام راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس.

وقام جنود ألمان بنقل نظام الأسلحة الخاص بالقوات المسلحة الأمريكية بواسطة طائرة نقل طراز ايه400 إم إلى مطار ميداني، حيث تم التدريب على تدمير موقع دفاع جوي معاد، وذلك حسبما ذكر متحدث باسم القوات الجوية الألمانية.

وتم القيام بهذه العملية في إطار التدريب العسكري "اركتيك ديفيندر" المدافع القطبي.

يذكر أن راجمات الصواريخ هيمارس هي نظام مدفعية صاروخي خفيف متعدد القاذفات مثبت على هيكل شاحنة؛ ويجري استخدام هذا النظام في أوكرانيا أيضًا.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت عن تمويل صفقة لشراء ثلاث قطع إضافية من هذا النظام الذي تنتجه شركة "لوكهيد مارتن" لصالح أوكرانيا.

أما الجيش الألماني نفسه، فليس لديه حتى الآن سوى نظام "مارس"، وهو عبارة عن قاذفات صواريخ مثبتة على مركبة مجنزرة، لكنه لا يمتلك نظامًا عالي الحركة على عجلات.

يشار إلى أن تدريب "اركتيك ديفيندر" المدافع القطبي هو مناورة حربية جوية تقودها ألمانيا تعتمد على تطبيق افتراضي للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد إحدى دول الحلف هو هجوم على كل الدول الأعضاء في الناتو.