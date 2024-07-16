ارتفاع الإنفاق على السفر للخارج في فرنسا بنسبة 13% خلال مايو الماضي

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ارتفع حجم الإنفاق على السفر للخارج في فرنسا بنسبة 13% خلال مايو الماضي ليصل إلى 02ر7 مليار يورو (65ر7 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 33% مقارنة بعام 2022، بحسبي بيانات ميزان لمدفوعات من بنك فرنسا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإنفاق الخارجي يمثل 24% من ميزان الخدمات في الحساب الجاري، مقارنة بـ 22% خلال عام 2023 و 19% خلال عام 2022.

ويمثل السفر 9ر8% من إجمالي صادرات السلع والخدمات.

وأفادت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي بارتفاع عدد الزوار بنسبة 6ر1% ليصل إلى 4ر11 مليون مقارنة بمايو 2023.

واستقبلت فرنسا 2ر11 مليون زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي و 55ر9 مليون زائر خلال أبريل الماضي.