فرنسا: دراسة طلبات فلسطينيين من غزة عالقين بمصر للحصول على تأشيرات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن طلبات فلسطينيين من غزة عالقين حاليًّا في مصر للحصول على تأشيرات قيد الدرس من السلطات الفرنسية، موضحة أن البعض سينتقلون إلى فرنسا قريبا.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «نتابع بدقة وضع المستفيدين من برنامج الاستقبال الوطني الطارئ للعلماء والفنانين في المنفى وأفراد عائلاتهم بالإضافة إلى العديد من المستفيدين من المنح الدراسية».

وأضافت أن الطلبات المؤكدة في إطار هذا البرنامج تشمل نحو عشرة أشخاص وهو رقم متقلب.

وكانت صحيفة لوموند قد ذكرت أمس الإثنين، أن نحو 30 فلسطينيا من غزة - فنانون ومثقفون وصحفيون - من الذين تمكنوا من الفرار من القطاع حصلوا على وعد بالعمل في فرنسا.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من حصولهم على دعم وزارة الخارجية إلا أن ملفاتهم عالقة منذ أسابيع في وزارة الداخلية.

ولم تؤكد وزارة الخارجية هذا العدد مشددة على أن البرنامج يشمل كلا من الطلبات المؤكدة والطلبات قيد الدرس والمرشحين لتقديم طلب.

وأوضحت أيضا أن بعض الأشخاص المذكورين في المقال ليسوا جزءا من هذا البرنامج.

وتم إطلاق هذا البرنامج عام 2017 بمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم العلماء والفنانين في المنفى من خلال استقبالهم في معاهد التعليم العالي والبحث أو المؤسسات الثقافية.

وردا على سؤال حول عدد التأشيرات الممنوحة للفلسطينيين الفارين من الحرب في غزة، لم تتمكن الوزارة من الكشف عن العدد.