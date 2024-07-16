شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، في الوقفة الأسبوعية لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونظمت الوقفة بدعوة من أهالي المعتقلين في محافظة جنين، أمام دوار السينما، بمشاركة أهالي المعتقلين ونادي الأسير، وممثلون عن فصائل العمل الوطني والإسلامي والأطر النسوية وعدد من المعتقلين المحررين.

وأعرب أهالي الأسرى وفصائل العمل الوطني في محافظة جنين عن قلقهم إزاء تردي أوضاع أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

وحملوا حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة المعتقلين في ظل القمع والتنكيل الذي تمارسه ضدهم، وناشدوا كل المؤسسات الإنسانية وأحرار العالم، للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال للعمل من أجل إنقاذ حياتهم والإفراج عنهم.

وطالب المشاركون المؤسسات الدولية بالقيام بالتزاماتها تجاه حماية المعتقلين من انتهاكات وممارسات الاحتلال، وضرورة مواصلة الضغط تجاه إلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني