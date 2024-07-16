 مجلس الوزراء السعودي يدين استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الوزراء السعودي يدين استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

جدة-(قنا)
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 11:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 11:25 م

أدان مجلس الوزراء السعودي، بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجدد المجلس، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس المجلس، المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد مجلس الوزراء السعودي، على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصنا منيعا ضد الفوضى والصراعات، وعلى ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات.

 

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