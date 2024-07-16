بروتوكول تعاون بين جامعتي العلمين الدولية ولويفيل الأمريكية لتقديم شهادت مزدوجة في الهندسة بنظام 2+2

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وفدًا من جامعة لويفيل الأمريكية، بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية لتعزيز التعاون القائم بين الجامعتين؛ لتقديم شهادات مزدوجة بنظام 2+2 في مجالات الهندسة الحيوية وعلوم الحاسب، وذلك بضم تخصصات جديدة تشمل الهندسة المدنية والهندسة البيئية والهندسة الكهربية والهندسة الصناعية.

تنص الاتفاقية الموقعة مع جامعة العلمين على منح طلاب الجامعة درجة علمية مُزدوجة، وقيام أساتذة من جامعة لويفيل بالتدريس بجامعة العلمين الدولية، ويحصل الطالب بنهاية البرنامج الدراسي على شهادتين للبكالوريوس من الجامعتين، كما يُتيح البرنامج فرص تدريب للطلاب المُتفوقين خلال الدراسة، وتوفير فرصة عمل بعد انتهاء الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تنص الاتفاقية الجديدة على التوسع في برنامج الشراكة، وتقديم تخصصات جديدة في مجال الهندسة، وتقديم منحة صيفية للطلاب المقبولين من كلية JB Speed للهندسة.

وأكد الوزير أهمية التعاون مع الجامعات العالمية ذات السُمعة والمكانة الدولية، مشيدًا بالتعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية، لدورها كجامعة بحثية رائدة في مجال الطب والهندسة، مشيرًا إلى النتائج المُتميزة التي حققها برنامج التعاون بين جامعة لويفيل وجامعة العلمين الدولية في التخصص الهندسي.

وبحث الوزير مع وفد لويفيل تعزيز التعاون من خلال زيادة التعاون في إتاحة البرامج المشتركة، مشيرًا إلى نموذج برنامج "ستوديو التصميم الدولي" الذى يجمع بين (كلية الهندسة بجامعة عين شمس وجامعة كليمسون الأمريكية وجامعة هواجونج الصينية)، وما حققته هذه الشراكة من إنجاز لمشروعات تخرج ناجحة ومؤثرة فى مجال التنمية المستدامة، وتجسيد التعاون بين الثقافات والتخصصات، تطبيقًا لمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما بحث الجانبان إمكانية انضمام جامعة لويفيل للبرنامج.

كما تناول اللقاء بحث التعاون بين المستشفيات الجامعية، وتبادل الخبرات فى المجال الطبي، وكذا التعاون البحثي في مرض "التوحد".

ومن جهته، أشاد إيمانويل كولن عميد كلية الهندسة بالتعاون مع جامعة العلمين الدولية، لافتًا إلى أن جامعة لويفيل قدمت العديد من فرص التدريب العملي الصيفي للطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

وأكد اهتمامها بدعم الطلاب خلال مرحلة الدراسة في الجانب التطبيقي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لنجاحهم في سوق العمل ومساعدتهم لاكتساب قدرات البحث بشكل مُبكر، وأعرب عن سعادته بتوسيع اتفاق التعاون بين الجانبين وزيادة التخصصات المُقدمة.