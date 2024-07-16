كييف: تحليق مسيرات حربية روسية فوق أوكرانيا في طريقها لبيلاروس

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أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن مسيرات حربية روسية قد حلقت مجددا فوق أوكرانيا في طريقها إلى المجال الجوي لبيلاروس حليفة موسكو.

وهذا الحادث هو الرابع من نوعه الذي سجله السلاح الجوي الأوكراني منذ الحادي عشر من شهر يونيو الماضي.

وتم خلال الليل، إسقاط اثنتين من أربع طائرات مسيرة روسية من طراز شاهد الإيرانية الصنع . وأعلن الجيش الأوكراني أن الطائرتين الآخريين "فقدتا مسارهما في المجال الجوي البيلاروسى ".

وأشارت أيضا المدونة العسكرية البيلاروسية حسنة الأطلاع "هاجون بروجكت " إلى هذه الأحداث.

وتم رصد الطائرة الرابعة التي ضلت طريقها فوق بيلاروس لمدة ساعتين تقريبا في الصباح . وقد قطعت حوالي 300 كيلومتر في مسار طيران منحني إلى منطقة موجيليف في شمال البلاد.

وفي كل الحالات الأربع، رافق الجيش البيلاروسي الجسم الطائر الروسي المسير بطائرة مروحية وطائرة مقاتلة. ولم يُعرف أي شيء عن كيفية انتهاء الرحلة.

وعادةً ما تصطدم الطائرات المسيرة بالهدف بعد الرحلة بشحنتها المتفجرة. ولم يكن هناك تأكيد رسمي من الجانب البيلاروسي.

وتعد بيلاروس أقرب حليف لموسكو في ظل الحاكم ألكسندر لوكاشينكو، الذي جعل بلاده متاحة كمنطقة انتشار للغزو الروسي لأوكرانيا.