فقدان 16 شخصا إثر انقلاب ناقلة نفط قبالة ساحل عمان

ذكر مركز أمن القوات البحرية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، إن 16 فردا من طاقم ناقلة نفط فقدوا بعدما انقلبت الناقلة التي ترفع علم جزر القمر قبالة ساحل عمان.

وذكر مركز أمن القوات البحرية، الذي تديره وزارة الدفاع العمانية في منشور عبر منصة "إكس" أن "ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر انقلبت" جنوب شرق رأس مدركة بوسط البلاد.

وأضاف مركز أمن القوات البحرية أن عمليات البحث والإنقاذ جارية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشار البيان إلى أن السفينة تحمل اسم "برستيج فالكون" وأنها تضم طاقما مؤلفا من 16 فردا، منهم 13 هنديا و ثلاثة سريلانكيين.

وأضاف: "ما زال طاقم السفينة مفقودا".

وبحسب خدمة "مارين ترافيك" لتتبع السفن، كانت السفينة متجهة صوب مدينة عدن اليمنية الساحلية.

يذكر أن جماعة الحوثي، التي سيطرت على أجزاء من اليمن منذ 2014، تستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية أو تلك المملوكة للشركات الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي منذ شهور، فيما تشير إلى أنه انتقام للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.