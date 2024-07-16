عائلة الطبيب البرش ترفض طلب إسرائيل تشريح جثمانه

رفضت عائلة الطبيب الفلسطيني الراحل عدنان البرش، الثلاثاء، طلب تل أبيب تشريح جثمان ابنها الذي استشهد في 2 مايو الماضي، داخل السجون الإسرائيلية، بعد أشهر من اعتقاله أثناء مزاولة عمله بمستشفى شمال قطاع غزة.

وقال مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، إن "الاحتلال فتح تحقيقا داخليا (في استشهاد عدنان)، وطلبت شرطته تشريح جثته، لكن العائلة رفضت".

وخلال حديثه لوكالة الأناضول، طالب البرش، وهو ابن عم الجرّاح الراحل، بـ"إجراء تحقيق دولي في اغتيال الطبيب عدنان أثناء عملية الاعتقال والتحقيق في السجون الإسرائيلية".

وقبل اغتياله، تقلد الطبيب البرش منصب استشاري ورئيس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة،

واعتقل البرش في ديسمبر 2023، خلال تواجده في مستشفى العودة (شمال) إلى جانب مجموعة أطباء، وما زالت إسرائيل تحتجز جثته.

وفي 16 مايو الماضي، طالبت تلالنج موفوكينج مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بـ"إجراء تحقيق دولي مستقل في ظروف وفاة البرش".

ولمرات متعددة، حذرت مؤسسات فلسطينية حكومية وحقوقية من خطورة الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية جراء ما يتعرض له المعتقلون خصوصا من قطاع غزة، لتعذيب خلال عمليتي الاعتقال والتحقيق، ما تسبب باستشهاد بعضهم.

وتقدر سلطة السجون الإسرائيلية وجود أكثر من 9 آلاف معتقل فلسطيني، بينما لا توجد حصيلة معلنة للمعتقلين من غزة.