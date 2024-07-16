مهاجم بايرن ميونخ على رادار باريس سان جيرمان

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كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن وجود اهتمام من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كينجسلي كومان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة «بيلد»الألمانية، فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان تسعى للتعاقد مع كومان، موضحة أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 50 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن إدارة النادي الفرنسي ترغب في تعويض رحيل لاعبه كيليان مبابي، والذي انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وتابعت الصحيفة الألمانية أن فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونخ، لا يمانع في رحيل كومان إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان هذا الصيف.