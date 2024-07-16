جيش الاحتلال: حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس



نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن تقديراته تشير إلى أن حركة حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس، على الرغم من الحرب التي تشن على قطاع غزة منذ 9 أشهر.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنهم لا يعتزمون الخسارة في الحرب على غزة، مؤكدا ضرورة إنهاء المهمة وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم.

وقال نتنياهو: "لا ننوي أن نخسر في قتالنا الحالي. نقاتل طرفا إرهابيا يريد تدميرنا وعازمون لكسب المعركة وسنمنع تكرار ما حدث في أكتوبر"، مؤكدا: "يتعين علينا إعادة كل الرهائن المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم".

وأضاف: "يجب علينا أن نجتث كل الأذرع التابعة لحماس. رغم الأثمان الباهظة التي يمكن أن ندفعها في حربنا على غزة لكن علينا أن ننتصر على حماس"، بحسب تعبيره".