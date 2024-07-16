شعر وأنشطة للموهوبين وعروض تنورة في ساحة أبو الحجاج بالأقصر

استضافت ساحة أبو الحجاج بالأقصر، أنشطة فنية وثقافية متنوعة أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة واحتفالات العام الهجري الجديد.

بدأت الفعاليات بقصيدة شعرية بعنوان" على نهج الأحبة، في مدح الحبيب " للشاعر سيد صدقي، أعقبها فقرة إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر، وفقرات لمجموعة من الأطفال الموهوبين قدموا بها عددا من الأغاني والابتهالات.

وعقدت ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة " للشاعر شعبان شلبي، ثم عرض فني لفرقة التنورة أداء محمد سلامة، وذلك على انغام المدائح النبوية، وختاما قصيدة شعرية للطفل حازم وذلك بحضور كبير لأبناء الجنوب.

وضمن برنامج فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، عقدت مكتبة النمسا الثقافية لقاء ثقافيا شارك به الباحث د. السيد حمزة، بعنوان "الهجرة مقدمة للتعارف والبناء" أوضح فيها أسباب الهجرة ونتائجها، كما تناول الشيخ حسن منصور من إدارة أوقاف إسنا أحداث الهجرة وأهم الدروس المستفادة.

وتحدث الشيخ منتصر الشافي من إدارة وعظ الأقصر موضحا أثر الهجرة، كما تناول الشيخ حماده نصر من الأوقاف أهمية الهجرة ودورها في بناء الدولة، وألقى الشاعر ناصر الدسوقي قصائد مدح للنبي الكريم، واختتم الحفل بابتهالات دينية للمنشد محمد إسماعيل.