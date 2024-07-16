 رودريجو لـ مبابي: مرحبا بك في النادي الأكبر بالعالم - بوابة الشروق
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رودريجو لـ مبابي: مرحبا بك في النادي الأكبر بالعالم

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 3:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 3:04 م

رحب رودريجو، لاعب ريال مدريد، بالوافد الجديد للفريق الملكي النجم الفرنسي كيليان مبابي.

أقام ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، حفلا لتقديم لاعبه الجديد كيليان مبابي في معقل الميرنجي على ملعب سانتياجو برنابيو في حضور الأسطورة زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز، وحشد جماهيري كبير.

نشر رودريجو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة من تقديم مبابي لاعبا بريال مدريد مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، معلقا عليها:" مرحبا بك في أكبر نادي في العالم كيليان مبابي".

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع كيليان مبابي بعقد يمتد حتى 2029، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.


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