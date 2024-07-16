ارتفاع حجم تسليمات ريو تينتو من خام حديد بيلبارا بنسبة 2% خلال الربع الثاني

أعلنت شركة التعدين الأنجلو أسترالية ريو تينتو اليوم الثلاثاء زيادة حجم تسليمات خام حديد بيلبارا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2% سنويا إلى 80ر3 مليون طن نصيب ريو تينتو منها 2ر66 مليون طن.

في الوقت نفسه بلغ إنتاج الشركة من خام الحديد في منطقة بيلبارا في أستراليا 5ر79 مليون طن خلال الربع الثاني بانخفاض نسبته 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتأثرت عمليات الإنتاج والشحن خلال الربع الثاني بحادث تصادم قطار في المنطقة خلال مايو الماضي مما أدى إلى توقف حركة قطارات نقل الخام لمدة 6 أيام تقريبا وتراكم الإنتاج في بعض المناجم.

وقال جاكوب ستاوشولم الرئيس التنفيذي للشركة إن أعمال البناء في مشروع سيماندو لإنتاج خام الحديد عالي الدرجة في غينيا تتقدم بوتيرة جيدة.

من ناحية أخرى بلغ إنتاج الشركة من خام البوكسايت المستخدم لإنتاج الألومنيوم 7ر14 مليون طن بزيادة نسبتها 9% عن الربع الثاني من العام الماضي، في حين بلغ إنتاج الألومنيوم 7ر1 مليون طن بتراجع نسبته 10% خلال الفترة نفسها.