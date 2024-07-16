محافظ مطروح: البدء في أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة الحمام

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، البدء في أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لأهالي مدينة الحمام بالتنسيق مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعي بعد استكمال أعمال توصيل شبكات الخدمات والبنية التحتية بالمناطق المستهدفة.

وأوضح وجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام، أنه بالتنسيق مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعى جارى توصيل شبكة الغاز الطبيعى لمسافة نحو 7 كيلومترات تبدأ من مدخل شارع الإسكندرية إلى منطقة حفر الباطن والقمر الصناعى كمرحلة أولى تستهدف تقديم الخدمة لعدد 2000 مشترك كمرحلة أولى، ثم استكمال التوصيل إلى منطقة البنك الأهلى وقسم شرطة الحمام كمرحلة ثانية تستهدف ٥ آلاف مشترك، مع استمرار الأعمال لتحقيق مزيد من المستهدف وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.