قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقلعت قبل قليل من قاعدة نيفاتيم الجوية في طريقها إلى واشنطن.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن الهيئة قولها إن الطائرة تحمل على متنها معدات وفريقا أمنيا، استعدادا لزيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن طائرة نتنياهو ستجري رحلتين منفصلتين إلى واشنطن لتسهيل الرحلة.

ومن المنتظر أن يلقي نتنياهو، كلمة في الكونجرس الأمريكي، وعلى الأرجح سيلتقي الرئيس جو بايدن، وفقا لما ذكرته تقارير سابقة.

وذكرت أن تكلفة الرحلة الواحدة بهذه الطائرة تزيد على 200 ألف دولار.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن نتنياهو، قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، خوفاً من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية حقه.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن الهيئة أن نتنياهو «فكر ثم قرر» عدم زيارة جمهورية التشيك وهنغاريا في طريقه إلى الولايات المتحدة عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونجرس في 24 يوليو، وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مذكرة اعتقال ضد له.