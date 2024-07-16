ساوثجيت يرحل عن تدريب منتخب إنجلترا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا استقالته من منصبه، وذلك بعد يومين من خسارة منتخب "الأسود الثلاثة" نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وخسر منتخب إنجلترا أمام نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، ليفشل في حصد اللقب الأوروبي، ويكرر إخفاق النهائي بعدما كان قد خسر أيضا بقيادة ساوثجيت ضد إيطاليا في يورو 2020.

وتولى ساوثجيت تدريب إنجلترا في سبتمبر 2016 ليستمر في قيادة المنتخب طيلة 8 أعوام تقريبا حقق خلالها نتائج بارزة رغم الفشل في البطولات كان أبرزها وصيف بطل أوروبا نسختين وكذلك المركز الرابع بمونديال 2018.

ولعب منتخب إنجلترا تحت قيادة ساوثجيت 102 مباراة، فاز في 64 منها وخسر في 18 بينما تعادل في 20.

سجل الإنجليز في حقبة المدرب صاحب الـ 53 عاما 230 هدفا بينما استقبلت شباكهم 86.