الشرطة العمانية: مقتل منفذي إطلاق النار في محافظة مسقط

أعلنت شرطةُ عمانَ السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الاثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.

وأضافت أن الحادثة أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص و"استشهاد" أحد رجال الشرطة و مقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة (28) شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم (4) أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة،بحسب وكالة الأنباء العمانية .

وتؤكد شرطة عمان السلطانية ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من الجهات غير الموثوقة.

كانت شرطة عمان قد ذكرت في وقت سابق إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في إطلاق نار بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط.