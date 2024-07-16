الشركات الصينية تسارع إلى استغلال إطلاق النار على ترامب لترويج منتجاتها

لم تكد تمر ساعات على واقعة تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة، حتى سارعت الشركات الصينية باستغلال الحادث لصالحها.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، التي تصدر في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، بأنه بعد سويعات من الحادث كانت القمصان (تي شيرت) التي تحمل صورة ترامب وهو يرفع قبضته في الهواء، وخده ملطخ بالدماء، متاحة على منصات التجارة الإلكترونية الصينية الرئيسية.

وأضافت الصحيفة أن أول عروض لهذه القمصان ظهر على منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة تاوباو بعد أقل من ثلاث ساعات من الهجوم على ترامب في ولاية بنسلفانيا يوم السبت الماضي.

وكشفت شركة صينية للصحيفة أنها عرضت تلك القمصان للبيع بمجرد قراءتها للخبر، وأنها تلقت على الفور أكثر من 2000 طلب.

وسرعان ما حذا حذوها آخرون في الصين لاقتناص الفرصة وعرضوا أيضا تيشيرتات واقعة ترامب للبيع.

ورغم ذلك، كشفت عمليات البحث على المنصات الصينية الرئيسية اليوم الثلاثاء، عن إزالة تلك العروض من منصات البيع الإلكترونية منذ ذلك الحين، لأسباب غير معروفة.

يشار إلى أن شبكة الإنترنت في الصين، ومن بينها عمليات التسوق الإلكترونية، تخضع لرقابة حكومية صارمة.