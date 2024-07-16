الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

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أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع في ختام تعاملات اليوم، متأثرة بهبوط أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول منخفضا بنسبة 0.3%، مع تراجع المؤشر الفرعي لشركات المواد الأولية بنسبة 1.7%، في أداء هو الأسوأ بين القطاعات المختلفة نتيجة تراجع أسعار المعادن.

كما تراجع مؤشر أسهم شركات الطاقة ذات التأثير الكبير بنسبة 0.9%.

وانخفض مؤشر أكبر عشر شركات أوروبية للسلع الفاخرة بأكثر من واحد بالمئة، ليواصل الخسائر بعد تراجعه ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط سهم هوجو بوس، بنسبة 7.5%، بعد أن خفضت دار الأزياء الألمانية توقعاتها للمبيعات والإيرادات خلال العام الجاري نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي العالمي.