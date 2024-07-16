الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع في ختام تعاملات اليوم، متأثرة بهبوط أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول منخفضا بنسبة 0.3%، مع تراجع المؤشر الفرعي لشركات المواد الأولية بنسبة 1.7%، في أداء هو الأسوأ بين القطاعات المختلفة نتيجة تراجع أسعار المعادن.
كما تراجع مؤشر أسهم شركات الطاقة ذات التأثير الكبير بنسبة 0.9%.
وانخفض مؤشر أكبر عشر شركات أوروبية للسلع الفاخرة بأكثر من واحد بالمئة، ليواصل الخسائر بعد تراجعه ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.
وهبط سهم هوجو بوس، بنسبة 7.5%، بعد أن خفضت دار الأزياء الألمانية توقعاتها للمبيعات والإيرادات خلال العام الجاري نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي العالمي.