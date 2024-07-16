نفى الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس، إمكانية دخول الجن إلى جسم الإنسان، مؤكدا أن هذه الفكرة «مستحيلة علميا».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، أن ما يعرف بـ «اللبس»، هو مجرد «اضطراب نفسي» يسمى علميا باضطراب اللبس.

واستشهد بتفسير الشيخ الشعراوي، قائلا:« الشيخ الشعراوي -وهو أحد أئمة الإسلام- قال لنا (الإنسان خلق من طين لازب، والجن مارج من نار، تستطيع أن تصنع بوتقة من الطين، وتضع بداخلها قطعة من القطن مشتعلة بالنار، فإذا دخل اللهيب داخل الطين، حينها فقط يمكن القول بأن الجن يستطيع الدخول إلى جسم الإنسان».

وتساءل «فرويز» بسخرية : «لماذا لا يسافر الجن بفيزا إلى الناس في أمريكا وأوروبا!»، في إشارة إلى عدم شكواهم من هذه الأعراض، موضحا أن هذه الظاهرة منتشرة فقط في بعض الدول، في حين تختفي في دول أخرى.

وأضاف أنها أمراض موجودة لدى بعض المسلمين وبعض المسيحيين الأرثوذكس واليهود الشرقيين، أما الكاثوليك والإنجيليون أو اليهود الأشكناز ليس لديهم هذا الكلام.

وأكد أن المحسود مثل المكتئب يشفى بعلاج الاكتئاب، مؤكدا أنه لا يعارض العلاج بالقرآن أو الإنجيل، لكنه يرى أنه لا يغني عن العلاج الدوائي، قائلا: «العلاج بالقران أو الإنجيل لا نستطيع لا أعارضه لكن لازم المريض يستمر في أخذ العلاج، عليك سحر أنا لا معترض لكن خذ علاجك، لأن هذه نواقل عصبية تم اكتشافها علميا وتصور بالرنين المغناطيسي».