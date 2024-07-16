الداخلية الليبية: إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل شمال غرب البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل مدينة "الخمس" المركز الإداري لمحافظة المرقب الواقعة شمال غربي البلاد، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوزارة، في بيان، إن الزورق وادي غان، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن من إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل مدينة الخمس، وإنه تم اتخاذ الإجراءات بتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما تم العثور على ثلاث جثث أمام الفنارة الحميدية في تاجوراء من قبل دورية تابعة لنقطة الفنارة.

وأضافت أنه تم بالتنسيق مع مديرية أمن تاجوراء والإسعاف والطوارئ استلام الجثث لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إنقاذ 71 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية على سواحل شرق طرابلس.

كما شهدت الحدود الجنوبية لليبيا، مصرع 50 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من بلدان إفريقية مختلفة، في رحلة عبر الصحراء على الحدود بين النيجر وليبيا.

وأعلنت ليبيا، ترحيل عشرة آلاف و69 مهاجرا غير نظامي عام 2023 بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، معربة عن أملها في مضاعفة هذا العدد خلال العام الجاري.

وتعد ليبيا المطلة على البحر المتوسط نقطة عبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.