بيربوك تواصل جولتها في غرب أفريقيا وتصل إلى كوت ديفوار

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واصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولتها التي تستغرق يومين في غرب إفريقيا حيث وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى كوت ديفوار قادمة من السنغال.

وكان وزير الخارجية الإيفواري ليون كاكو ادوم في استقبال الوزيرة الألمانية في مطار مدينة أبيدجان التي يقع بها مقر الحكومة الإيفوارية.

وتعتزم بيربوك التي تنتمي إلى حزب الخضر الألماني عقد لقاء في وقت لاحق مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا.

وفي أعقاب لقائها مع أدوم، تعتزم بيربوك زيارة أكاديمية دولية لمكافحة الإرهاب تقع على بُعْد حوالي 35 كيلومتراً خارج أبيدجان وذلك للاطلاع على تدريب قوات الأمن المدنية والعسكرية.

ومن المقرر أن يتم هناك عرض محاكاة لتحرير قرية في منطقة الساحل من إرهابيين.

يذكر أن ألمانيا تسهم بمبلغ بقيمة 5ر2 مليون يورو في تمويل بنية الأكاديمية التدريبية، وقدمت هذه الأموال لأغراض منها إنشاء مرسى للسفن على سبيل المثال.

ويجري في الأكاديمية تدريب كوادر فنية من القطاع المدني والشرطي والعسكري على إدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب، مع التركيز بشكل خاص على تكتيكات مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن.

كما تتدرب وحدة النخبة الألمانية "جي إس جي9" التابعة للشرطة الفيدرالية الألمانية في هذه الأكاديمية بانتظام.

وتعد كوت ديفوار الواقعة على خليج غينيا هي الدولة الاقتصادية الرئيسية في غرب إفريقيا الناطق بالفرنسية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة وتعد أكبر منتج للكاكاو في العالم.