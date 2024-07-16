ارتفاع قياسي في عدد المصابين بفيروس حمى النيل داخل إسرائيل

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل عدد قياسي بإصابات فيروس حمى النيل الغربي الذي ينتشر بسبب لدغات البعوض، مشيرة إلى إصابة 440 شخصا بالفيروس ووفاة 32 منهم.

وبحسب إذاعة «كان» الإسرائيلية الرسمية، ففي عام 2000 سجلت 425 إصابة بالمرض، لكن في عام 2024 تجاوز عدد المصابين هذا الرقم بعد أول سبعة أشهر.

ومنذ عام 2000 بلغ متوسط عدد المصابين سنويا بالحمى المذكورة في إسرائيل نحو 100 شخص، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فاعتبارا من 28 يونيو، تم الكشف عن إصابة 81 شخصا توفي منهم 7 أشخاص.

ووفقا لمعلومات وزارة الصحة الإسرائيلية فمعظم المصابين بحمى النيل الغربي (نحو 70-80%) لا يعانون من الأعراض، كما أن 20% من المصابين قد يعانون من الأعراض، ومنها درجة الحرارة المرتفعة والصداع وآلام في الجسم والمفاصل وقيء وإسهال والطفح الجلدي.



