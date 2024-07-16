قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن قوة إسرائيلية خاصة «مستعربون» تسللوا إلى حارة الطيراوية داخل مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل، وسط إطلاق نار كثيف، ووصول تعزيزات إضافية من جيش الاحتلال. وفي وقت سابق، رشق مستعمرون، مركبات المواطنين بالحجارة غرب نابلس.

وأفاد شهود عيان لـ«وفا»، بأن عددا من المستعمرين انتشروا على الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس، قرب مفرق الطنيب، وفي محيط مستعمرة «شافي شمرون» وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها.