الشرطة الإسبانية تعتقل مشتبها في انتمائه لحزب العمال الكردستاني مطلوب في ألمانيا

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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شخص مشتبه في انتمائه لمنظمة حزب العمال الكردستاني المتطرفة ومطلوب في ألمانيا.

وقالت الشرطة في بيان صحفي موجز اليوم الاثنين، إن المشتبه به أحد قادة الجماعة الكردية المسلحة، وأنها ألقت القبض عليه في جزيرة مايوركا الإسبانية وتم إيداعه الحجز منذ الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن المشتبه به ، المولود في تركيا ، متهم بجمع الأموال لتمويل هجمات إرهابية.

وتردد أيضا أنه قام بتنسيق عمليات وتولى مهام تنظيمية ومالية وأخرى متعلقة بالموظفين.

ولم تكشف الشرطة عن أية تفاصيل أخرى.

وستقرر المحكمة ما إذا كان سيتم ترحيل الرجل إلى ألمانيا.