إسرائيل: 9400 جندي خضعوا لإعادة تأهيل منذ بداية الحرب

ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن 9400 جندي جريح تلقوا العلاج بقسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه بحسب التوقعات سيدخل قسم إعادة التأهيل 14 ألف جريح بحلول نهاية عام 2024 وسيحصلون على العلاج، وسيواجه حوالي 5600 منهم اضطرابات نفسية، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إنها شكلت لجنة متخصصة للجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة والإعاقات النفسية الخطيرة.

وأشارت إلى أن قسم التأهيل قد يستقبل 14 ألف مصاب حتى نهاية العام، نحو 5600 منهم يعانون اضطرابات نفسية.

ويوم الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جندي احتياط في لواء غولاني تأكيده أن الجيش يبحث عن مقاتلين ومتطوعين عبر مجموعات مغلقة على فيسبوك، وسط حالة من التعب يعيشها جنود الاحتلال.