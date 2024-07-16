وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، يوم الاثنين، محاطاً بطاقم حراسة أمني جميع أفراده من الرجال، في تحول تام عن فريق الخدمة السرية الذي رافقه يوم السبت، عندما تعرض لمحاولة اغتيال.

وبعد يومين من نجاته من الرصاصة التي كادت تودي بحياته، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن ترامب ظهر بمظهر المنتصر في افتتاح المؤتمر الوطني بمدينة ميلووكي.

وفي حين كان يضع ضمادة بيضاء كبيرة على أذنه اليمنى، في تذكير صارخ على مدى قرب مطلق النار توماس كروكس من استهداف الرئيس السابق استهدافاً يودي بحياته.

- اختفاء العميلات الإناث

لكن كثيرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي سلطوا الضوء على صورة رئيسية أخرى، حيث لاحظوا أن طاقم الحراسة الأمني الخاص بترامب لم يتضمن أية عميلات إناث، بالرغم من أن فريقه الأمني المعتاد يتضمن عميلة واحدة على الأقل.

ويأتي هذا التغيير على ما يبدو بعد نقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أن العميلات المكلفات بحماية ترامب كن أقصر من حماية المرشح الذي يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات، وأنه يمكن رؤية العميلات تصارعن من أجل حمل سلاحهن الناري.

وخيمت مشاهد الفوضى في التجمع بظلال الشك على المحاولة المثيرة للجدل لمديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل بـ"تنويع" الجهاز، وجعل القوة التي يهيمن عليها الرجال تستعوب 30% من المجندات الإناث بحلول عام 2030.

وبعد ساعات من محاولة اغتيال ترامب، استدعت لجنة الرقابة في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون تشيتل للإدلاء بشهادتها خلال جلسة استماع مقرر عقدها في 22 يوليو.

وقالت تشيتل، التي عينها الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2022، يوم الاثنين، إن الجهاز "سيشارك بالكامل" في مراجعة مستقلة بشأن الحادث.

ولم يعلق جهاز الخدمة السرية بعد على مشاركة العميلات الإناث.

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التشكيك في قدرة عميلات جهاز الخدمة السرية بـ"السخيف"، قائلة: "هؤلاء الرجال والنساء يضعون حياتهم على المحك. لا يجب أن نستبعد ذلك، سواء كان رجلا أو امرأة".

بدوره، رفض جهاز الخدمة السرية اتهامات بعض أنصار ترامب بأنهم رفضوا طلباً للحملة يطلب المزيد من الحماية، قائلاً إنه مؤخراً "أضاف موارد وقدرات وقائية لطاقم الحراسة الأمنية للرئيس السابق".