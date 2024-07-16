الرئيس الألماني عن ميركل بمناسبة عيد ميلادها السبعين: علامة مميزة في ديمقراطيتنا

بمناسبة عيد ميلادها السبعين، أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بالمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، واصفا إياها بأنها "نموذج يحتذى به وعلامة مميزة في ديمقراطيتنا".

وكتب شتاينماير: "الشيء المميز في عيد ميلادك هو أن سنوات حياتك السبعين يمكن تقسيمها إلى نصفين متساويين. الخمسة والثلاثون عامًا الأولى حتى سقوط الجدار، والخمسة والثلاثون عامًا الأخرى في الحرية التي طال انتظارها". وأضاف أن ميركل شكلت على نحو حاسم طريق ألمانيا الموحدة كمستشارة في الخمسة والثلاثين عامًا الثانية.

وتابع الرئيس الألماني مخاطبا المستشارة السابقة: "كان من المهم دائمًا بالنسبة لك إبراز قيمة الحرية وقيمة المجتمع المستنير".

وأضاف: "كانت حججك مقنعة للغاية لأنك من خلال تجربتك الشخصية كنت تعرفين بشكل أفضل القيمة التي لا تقدر بثمن للعيش في ديمقراطية حرة".

كانت ميركل شغلت منصب مستشارة ألمانيا على مدار 16 عاما في الفترة بين عام 2005 و عام 2021. وستحتفل ميركل غداً الأربعاء بعيد ميلادها السبعين. وكان شتاينماير شغل منصب وزير الخارجية في عهد ميركل مرتين - من 2005 إلى 2009 ومن ثم مرة أخرى من 2013 إلى 2017.

وأكمل شتاينماير حديثه إلى ميركل قائلا:"أنا شخصيا لا أتذكر فقط التوترات والصعوبات خلال المفاوضات الليلية التي احتملتيها بقدرة تحمل لا حدود لها وإحساس لا يتزعزع بالواجب، بل أتذكر أيضا هدوءكِ وحسكِ الفكاهي كما أتذكر بكل بساطة إنسانيتكِ"، مشيرا إلى أن الكثير من الناس عايشوا هذه الجوانب مع ميركل وأحسوا بها وكانت موضع تقدير لديهم.