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التقى الفرنسي كيليان مبابي، الوافد الجديد لريال مدريد الإسباني، المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، وزملائه الجدد في الميرنجي.

وتبادل كيليان مبابي أطراف الحديث مع أنشيلوتي وزملائه الجدد في ريال مدريد في غرفة ملابس الفريق أثناء استعدادهم لخوض الحصة التدريبية.

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي.

وأشعل كيليان مبابي مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرنجي، خلال حفل تقديمه لاعبا جديدا بصفوف النادي الملكي.

وفور دخل كيليان مبابي لأرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" اشتعلت المدرجات بتصفيق حار تفاعلا من الجمهور الحاضر حفل تقديمه لاعبا جديدا بصفوف الميرنجي.

وارتدى مبابي القميص رقم 9، في ظهوره الأول مرة أمام الجماهير ووسائل الإعلام الحاضرة في المدرجات.

وسيحدد الأطباء، اليوم، موقف كيليان مبابي من إجراء جراحة في الأنف قبل بداية الموسم الجديد، عقب الإصابة التي تعرض لها مع فرنسا في أولى مباريات الديوك في يورو 2024.