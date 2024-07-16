اليابان تكمل الجولة السابعة من تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

أكملت شركة طوكيو "اليكتريك باور كومباني هولدنجز" اليابانية، اليوم الثلاثاء، الجولة السابعة من عملية تصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية المتضررة في مياه المحيط.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الشركة أطلقت نحو 7800 طن من المياه المعالجة، كما كان مقررا في أحدث جولة والتي بدأت في 28 يونيو الماضي.

وقالت الشركة إنه لم يتم رصد مستويات تريتيوم غير اعتيادية في المياه القريبة.

وهذه هي المرحلة السابعة من عملية تصريف المياه بشكل عام، والثالثة من سبع جولات مقررة في السنة المالية 2024.

وقبل عملية تصريف المياه، تم تمرير المياه المستخدمة لتبريد الوقود الذائب في المحطة من خلال نظام معالجة السوائل المتقدم الذي يتخلص من معظم النويدات المشعة، ماعدا التريتيوم .

وقالت الشركة إنها اكتشفت نحو 18 بيكريل من التريتيوم لكل لتر من مياه البحر التي تم أخذ عينات منها من منفذ المحطة، وهو أقل من الحد الأقصى البالغ 700 بيكريل المطلوب لوقف عملية التصريف وأقل بكثير من الحد الذي وضعته منظمة الصحة العالمية البالغ 10000 بيكريل لمياه الشرب.

وتعتزم الشركة تصريف إجمالي نحو 54ألفا و600طن في سبع مناسبات العام المالي الجاري.

وبدأت الجولة الأولى من العملية في 24 أغسطس العام الماضي ، كخطوة رئيسية في إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي، التي عانت من انصهار الوقود في ثلاثة مفاعلات في أعقاب زلزال هائل وتسونامي في عام 2011.

وتعارض الصين وروسيا وصيادون محليون العملية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وقضايا صحية وتشويه سمعة المأكولات البحرية المحلية.

وأبقت الصين حظرا على واردات منتجات المأكولات البحرية من اليابان في رد فعل على عمليات التصريف.