 معدل التضخم في السعودية يبلغ 1.5% خلال يونيو الماضي - بوابة الشروق
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معدل التضخم في السعودية يبلغ 1.5% خلال يونيو الماضي

الرياض - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 10:18 ص

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم بلغ 5ر1% في شهر يونيو الماضي.

وكشفت الهيئة، في تقريرها الشهري اليوم، أن معدل التضخم الشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 4ر8%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 1ر1%، في ظل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 7ر2%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري في الشهر الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1ر0% مقارنة بشهر مايو الماضي ، تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5ر0%.

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