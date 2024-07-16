صيانة واستبدال الزراعات التالفة بشوارع وساحات وميادين مدينة شرم الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة لصيانة واستبدال الزراعات التالفة في كافة القطاعات بالشوارع والساحات والميادين، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري واستدامة شرم الشيخ كمدينة بيئة خضراء.

وقال اللواء رماح هاشم، رئيس المدينة، إنه جاري أعمال صيانة زراعات أشجار النخيل، واستبدال الزهور الملونة وبعض النباتات الصحراوية، وإعادة تأهيل المساحات الخضراء، وتقليم الأشجار، ومعالجة الآفات، للحفاظ على المناطق الخضراء التي تحاكي واحات خضراء داخل المدين، وحفاظًا على المظهر الجمالي وخلق بيئة صحية ومستدامة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى تطوير منظومة النظافة بالمدينة للحفاظ مكانتها السياحية العالمية، كونها تعد في مقدمة المدن المستدامة والصديقة للبيئة والخضراء التي تحقق معايير الاستدامة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن حملات النظافة بلمدينة مستمرة على مدار 24 ساعة بنظاف الشيفتات، لضمان الحفاظ على نظافة كل شبر فيها.

وأكد أن يجري الوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات الجديدة بشكل دوري، مع أعمال الصيانة والفحص الفني المستمر لمعدات النظافة الجديدة، بجانب الحفاظ على مستوى المعيشة اللائق لعمال النظافة ومظهرهم ليكونوا وجه مشرفة أمام السائحين.

وأشار إلى أنه جرى مؤخرًا تزويد المدينة بمعدات جديدة لمواجهة الأزمات والكوارث، ضمن منظومة الحماية من مخاطر السيول وغيرها، وتتضمن جليدر بتكلفة 25 مليون جنيه، وكساحة بتكلفة 15 مليون جنيه.