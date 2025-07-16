زراعة المنيا تبحث تعزيز الشراكات لتقديم خدمات مستدامة لصغار المزارعين وزيادة دخلهم

صرح المهندس محمد عبدالرحمن محمود وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، بأن المديرية تواصل دورها الرائد في إطار التشبيك والتعاون المثمر بين المديرية وعدد من الجهات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والوكالة الالمانية giz، ضمن أنشطة مشروع الابتكار الزراعي وريادة الأعمال من جهة أخرى؛ بهدف تقديم الخدمات المستدامة لفئات صغار المزارعين، وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل المزارع.

يأتي ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل خلال يومي 14، 15 يوليو 2025، وذلك لممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة وممثلي الإرشاد الزراعي حول التحول النوعي في القطاع التنموي والزراعي.

وفي كلمته، أشاد وكيل وزارة الزراعة، بالتعاون الوثيق بين المديرية وهيئة giz وقصص النجاح التي تم مشاركتها، وتناقل الخبرات بين الطرفين بغرض تحقيق أعلى معدلات تنموية، كما وجه بضرورة طرح ومناقشة كل محاور العمل بالمشروع في كل مراحله.

يأتي ذلك بحضور هيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة، شيماء محمد مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الورشة تطرح أفكارا توضح أهمية توحيد الحيازات الزراعية، وتبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا مع توفير حلول رقمية للحد من آثار التغيرات المناخية على المزروعات، بما يضاعف من الإنتاجية.

وأضاف الدكتور النوبي حفني مدير مكون العلاقات الحكومية بالمشروع، أن ورشة العمل تضمنت كيفية توظيف الحلول الرقمية للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي بالمحافظة بما في ذلك تفتت الحيازات وما ينتج عنه من زيادة في تكلفة الإنتاج، بما يقلل من العائد على المزارع.

ويستهدف المشروع، رفع دخل المزارع وتحويله من مجرد عامل زراعي إلى منتج زراعي يملك أدوات الإنتاج وآليات التسويق المرنة.

من جانبها أشارت المهندسة فاطمة عبدالمنعم نجيب مدير إدارة الإرشاد الزراعي، إلى أن المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية لتعزيز قدرات القطاع الزراعي تعد أحد أهم ركائز العمل بالإرشاد الزراعي، حيث يعتبر الناقل همزة الوصل بين المزارع والجهات البحثية والشركاء الدوليين؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي بالمحافظة.