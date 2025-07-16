استشهاد 21 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة

قتل الجيش الاسرائيلي 21 فلسطينيا على الأقل وأصاب العشرات بينهم نساء وأطفال، في سلسلة من الأحداث شهدها قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، بينها غارات جوية إسرائيلية وتدافع مأساوي في أحد مراكز توزيع المساعدات، حسبما أفادت وزارة الصحة في غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 15 من الفلسطينيين استشهدوا اختناقا جراء التدافع الشديد وإطلاق الغاز في مركز لتوزيع المساعدات جنوب مدينة خان يونس، في حادثة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم تسجل في القطاع.

وأوضحت الوزارة، أن الحادثة وقعت في موقع مخصص لتوزيع مساعدات أمريكية، وسط ما وصفته بظروف "صعبة ومزدحمة"، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي أو من الجهات الأمريكية بشأن الواقعة.

في سياق متصل، أفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد 6 فلسطينيين آخرين في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الماضية.

وقال مسعفون في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع، إن 3 شهداء بينهم طفلان و16 مصابا بينهم امرأة حامل و5 أطفال وصلوا إلى المستشفى بعد قصف استهدف خيمة للنازحين قرب صالة أفراح في مخيم النصيرات.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 4 مدنيين، بينهم رضيع وطفل في السادسة من عمره، في غارات استهدفت تجمعات للنازحين في منطقة المواصي، فيما أصيب 15 آخرون بجروح قرب جامعة الأقصى في ذات المنطقة. كما استشهد طفل في قصف استهدف خيام نازحين قرب محطة العطار غرب خان يونس، بينما سجلت إصابات أخرى في قصف طال منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام ونصف.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، استشهد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأُصيب أضعافهم، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونزوح واسع النطاق.