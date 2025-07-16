الترويكا الأوروبية تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران حال عدم التوصل لاتفاق نووي بحلول نهاية أغسطس

اتفقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على إعادة فرض عقوبات صارمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس في التوصل إلى اتفاق نووي، وفق ما أفاد به دبلوماسيان أوروبيان يوم الثلاثاء.

واجتمع سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة الثلاثاء لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فرض العقوبات. كما تم التطرق إلى المسألة نفسها خلال مكالمة هاتفية يوم الإثنين بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظرائه من الدول الأوروبية الثلاث، بحسب مسؤولين أمريكيين اثنين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بعد المكالمة إن الأطراف الأربعة تحدثوا عن "ضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي أو الحصول عليه".

وتحدث المسؤولون والدبلوماسيون بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وتعد بريطانيا وفرنسا وألمانيا أطرافا في الاتفاق الذي أُبرم مع إيران عام 2015 للحد من برنامجها النووي، وهو الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، معتبرا أنه غير صارم بما يكفي.