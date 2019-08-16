وفاة 14 مهاجرا بعد نفاد المؤن من قاربهم قبالة سواحل مالطا

ادعى مهاجر جرى انتشاله مع جثة من قارب صغير قبالة سواحل مالطا أن 14 شخصا بينهم امرأة حامل ماتوا مع تجاهل السفن المارة لنداءاتهم بالمساعدة.

وقال محمد أدم اوجا ، وهو إثيوبي، لصحيفة ذا تايمز أوف مالطا، أنه رأى المرافقين له على متن القارب يموتون عندما نفد مالديهم من وقود وطعام وماء في المسافية بين ليبيا ومالطا.

وأضاف أوجا (البالغ من العمر 38 عاما) خلال تواجده في المستشفى بعد أيام من نشر الجيش المالطي صورا بشعة تظهره وهو راكع فوق جثة رفيق ميت على متن القارب قبل أن يتم انتشاله ونقله إلى مالطا.

وأوضح أوجا "لم يكن لدينا طعام ولا ماء ولا وقود. لقد بدأنا في شرب مياه البحر.وبعد 5 ايام توفي شخصان. وبعد ذلك كان يموت شخصان كل يوم ".

وقال أوجا أن المهاجرين طلبوا بشكل متكرر المساعدة من السفن والمروحيات العابرة على مدار 11 يوما كانوا خلالها في البحر".